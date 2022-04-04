"Вивести на чисту воду": Росії відмовили в засіданні Радбезу ООН щодо подій у Бучі

Британська місія, яка головує в Раді безпеки ООН, заявила, що питання щодо України обговорюватиметься 5 квітня.

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У зв'язку з оприлюдненою інформацією про воєнні злочини російських солдатів у місті Буча Київської області, Росія заявила про "голосні провокації українських радикалів" і зажадала скликати екстрене засідання Ради Безпеки (РБ) ООН на понеділок, 4 квітня. Проте Британія, що головує в РБ ООН, не дала згоди на його проведення, повідомила у своєму Telegram представник МЗС РФ Марія Захарова.

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Учора, 3 квітня, зампостпреда РФ при ООН Дмитро Полянський повідомив, що Росія зажадала скликання засідання Ради безпеки організації щодо факту воєнних злочинів у Бучі, щоб вивести "українських провокаторів і їхніх західних покровителів на чисту воду".

На думку Захарової, засідання радбезу необхідне, оскільки метою публікацій про воєнні злочини в Бучі є "зрив мирних переговорів" між Росією та Україною й "ескалація насильства". Проте британська місія при ООН, яка у квітні головує в раді, відхилила вимогу російської сторони. Як повідомляє агентство Reuters, британська місія заявила, що ситуацію в Україні обговорюватимуть, як і було заплановано, у вівторок, 5 квітня.

"Учора в найгірших англійських традиціях головуюча в РБ ООН Британія не дала згоди на проведення засідання Ради безпеки щодо ситуації в Бучі. Росія сьогодні знову вимагатиме скликання РБ ООН у зв'язку зі злочинними провокаціями українських військових і радикалів у цьому місті", — прокоментувала відмову Захарова.

Раніше повідомлялося, що після відходу військових ЗС РФ із міста Буча Київської області розкрилися факти воєнних злочинів російських солдатів. Після того, як українські військові увійшли в місто, було виявлено тіла вбитих людей на вулицях, а також масові поховання на території місцевої церкви. Багато великих світових ЗМІ відреагували на жахливі події в українському місті та в понеділок опублікували статті, у яких назвали події в Бучі "воєнними злочинами Володимира Путіна".