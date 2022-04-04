Франція за Німеччиною оголосила про вислання десятків російських дипломатів

У МЗС заявили, що діяльність співробітників дипломатичних відомств РФ суперечить інтересам безпеки французької держави.

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Міністерство закордонних справ Франції ухвалило рішення про вислання "багатьох" російських дипломатів. Відповідну заяву опубліковали на офіційному сайті дипломатичного відомства у понеділок, 4 квітня.

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"Сьогодні ввечері Франція вирішила вислати багатьох російських співробітників, які перебувають під дипломатичним статусом, відправлених до Франції, діяльність яких суперечить нашим інтересам безпеки", — повідомили в МЗС Франції, додавши, що такий крок є частиною загального "європейського підходу".

Міністерство додало, що його першочерговий обов'язок полягає у забезпеченні безпеки як громадян Франції, так і інших європейців.

Скільки дипломатів висилає Франція?

Тим часом інформаційне агентство Agence France-Presse з посиланням на джерела в МЗС Франції повідомило, що йдеться про вислання 35 росіян, які мають дипломатичний статус.

Як відповіли у Москві?

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, зі свого боку, пообіцяла "гідну відповідь" Москви на дії Парижа, передає російське агентство ТАСС.

Нагадаємо, сьогодні МЗС Німеччини оголосило про вислання "значної кількості" працівників російського посольства на тлі публікації свідчень злочинів військовослужбовців РФ у Бучі Київської області, скоєних під час окупації цього міста. За даними німецьких ЗМІ, ФРН ухвалила рішення надіслати 40 дипломатів РФ.

Раніше Фокус показував наслідки окупації Бучі на Київщині російськими військовими. Зі свого боку, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав свідчення вбивств бійцями ЗС РФ мирних жителів у регіоні "черговою фейковою атакою". Дипломат також заявив, що Москва розцінює у "таких провокаціях пряму загрозу міжнародній безпеці".

РФ також намагалася скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН з приводу "голосних провокацій" з українського боку, проте Великобританія, яка головує в організації, відмовила державі-агресору у такій можливості.

Також ми розповідали, що 29-30 березня Словаччина вирішила вислати 35 дипломатів РФ, Бельгія — понад 20, Ірландія — чотирьох, Чехія — одного, Нідерланди — 17, а Польща 23 березня оголосила про намір оголосити персонами нон грата 40 працівників російських дипвідомств.