Німеччина висилає 40 російських дипломатів після публікації кадрів з Бучі

Глава МЗС ФРН Бербок анонсувала посилення санкцій проти РФ, нарощування підтримки ЗСУ та зміцнення східного флангу НАТО.

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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголосила про висилку "значної кількості" працівників російського посольства на тлі публікації доказів злочинів російських військових у Бучі Київської області. Про це йдеться в заяві дипломата, опублікованій на офіційному сайті відомства в понеділок, 4 квітня.

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"Фотографії з Бучі свідчать про неймовірну жорстокість російського керівництва і тих, хто слідує за його пропагандою... Нам все ще доводиться побоюватися подібних фотографій з багатьох інших місць, які окупували війська РФ в Україні... Тому федеральний уряд вирішив сьогодні оголосити значну кількість членів посольства РФ небажаними особами", — йдеться в заяві.

Бербок додала, що ФРН разом із партнерами запускає додаткові методи реагування на війну РФ проти України — зокрема йдеться про посилення санкцій проти держави-агресора, розширення підтримки Збройних Сил України та зміцнення східного флангу НАТО.

За даними німецького видання Spiegel, "небажаними" МЗС Німеччини оголосило 40 працівників російського посольства — вони повинні залишити Берлін за найближчі 5 днів.

Як повідомляє російське агентство ТАРС, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія відповість ФРН на висилку дипломатів.

Нагадаємо, раніше ми показували наслідки окупації Бучі на Київщині російськими військовими.

Тим часом генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в понеділок повідомила, що найскладніша ситуація щодо жертв серед мирних жителів спостерігають у Бородянці Київської області. Прокурори вже працюють над фіксацією злочинів російських військових.