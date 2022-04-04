Германия высылает 40 российских дипломатов после публикации кадров из Бучи

Глава МИД ФРГ Бербок анонсировала усиление санкций в отношении РФ, наращивание поддержки ВСУ и укрепление восточного фланга НАТО.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила о высылке "значительного числа" работников российского посольства на фоне публикации свидетельств преступлений российских военных в Буче Киевской области. Об этом говорится в заявлении дипломата, опубликованном на официальном сайте ведомства в понедельник, 4 апреля.

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"Фотографии из Бучи свидетельствуют о невероятной жестокости российского руководства и тех, кто следует его пропаганде… Нам все еще приходится опасаться подобных фотографий из многих других мест, которые оккупировали войска РФ в Украине… Поэтому федеральное правительство решило сегодня объявить значительное число членов посольства РФ нежелательными лицами", — говорится в заявлении.

Бербок добавила, что ФРГ вместе с партнерами запускает дополнительные методы реагирования на войну РФ против Украины — в частности, речь идет об усилении санкций в отношении государства-агрессора, расширении поддержки Вооруженных сил Украины и укреплении восточного фланга НАТО.

По данным немецкого издания Spiegel, "нежелательными" МИД Германии объявил 40 работников российского посольства — они должны покинуть Берлин в ближайшие 5 дней.

Как сообщает российское агентство ТАСС, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит ФРГ на высылку дипломатов.

Напомним, ранее мы показывали последствия оккупации Бучи Киевской области российскими военными.

Тем временем генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в понедельник сообщила, что наиболее сложная ситуация в плане жертв среди мирных жителей наблюдается в Бородянке Киевской области. Прокуроры уже работают над фиксацией преступлений российских военных.