СБУ разоблачила двух топ-сотрудников "Укрзализныци", которые сотрудничали с ВС РФ (видео)

Один из задержанных, по данным правоохранителей, помогал ВС РФ освоиться на местности во время оккупации Бучи, Гостомеля и Ворзеля.

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Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении двух сотрудников госкомпании "Укрзализныця", которых подозревают в сотрудничестве с ВС РФ. Об этом информирует пресс-центр спецслужбы.

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По данным ведомства, в ходе спецоперации, которая проходила в Донецкой области, был задержан один из руководителей структурного подразделения "Укрзализныци", который был завербован российскими военнослужащими. Правоохранители утверждают, что подозреваемый занимался сбором информации о перемещении военной техники Вооруженных сил Украины и дислокации украинских блокпостов.

Еще одним обвиняемым в сотрудничестве со спецслужбами, по данным СБУ, оказался сотрудник центрального офиса "Укрзализныци" в Киеве. Подозреваемый с начала полномасштабного вторжения ВС РФ призывал своих коллег поддержать действия захватчиков и занимался рассылкой вражеской агитации в служебных мессенджерах.

Оперативники СБУ также утверждают, что столичный сотрудник во время оккупации Бучи, Гостомеля и Ворзеля помогал ВС РФ сориентироваться на местности для осуществления мародерства и обустройства боевых позиций.

[ + – ] СБУ разоблачила двух сотрудников "Укрзализныци" в сотрудничестве с ВС РФ

Напомним, 12 апреля СБУ предупреждала о попытках оккупантов создать "народные республики" в западных областях Украины. По данным правоохранителей, группировка по свержению действующей власти была организована летом 2021 года, а для осуществления своих планов обвиняемые планировали завербовать около 500 чоловек из числа бывших ветеранов войны на Донбассе.

Также сообщалось, что СБУ подозревает бывшего сотрудника Администрации президента в сотрудничестве с РФ. Шпионажем на пользу страны-агрессора, как отмечают правоохранители, занимался экс-работник АП, который с 2014 года имел доступ к государственной тайне.