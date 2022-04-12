"Национальное собрание". СБУ заявила о попытке создать "народные республики" на западе страны

Кремль планировал создать "народные республики" в западных областях Украины

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В начале марта в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Служба безопасности Украины задержала организатора и ключевых лиц группировки, которая планировала создать "народные республики" на западе страны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Один из участников группировки пошел на сотрудничество со следствием. Он рассказал, что группа начала подготовку к свержению конституционного строя летом 2021 года. На него вышел отставной сотрудник вражеской разведки, оказавшийся организатором "схемы". Он заявил о намерении создать новое народовластие в Украине. Если бы действующая власть сама не ушла в отставку, группа должна была перейти к силовому сценарию.

"Для захвата власти группировке нужно было завербовать 500 боевиков, желательно из бывших военнослужащих АТО, и снабдить их оружием, — отметили в пресс-службе СБУ. — Воплощение плана должно было совпасть с российским полномасштабным вторжением в Украину, но благодаря работе СБУ сеть была разоблачена, а ее организатор и ключевые лица – задержаны".

На опубликованном СБУ видео мужчина, лица которого не показывают, рассказывает, что ему предложили создать народную власть — "национальное собрание". Делегаты "собрания" должны были избираться с самого низа: сначала из сел, потом из городов, районных и областных советов. Ролик заканчивается словами мужчины о том, что он признает свою вину. Материалы по его делу направлены в суд.

Напомним, 11 апреля стало известно, что СБУ подозревает экс-сотрудника АП в шпионаже. По информации украинских спецслужб, задержанный сотрудничал с россиянами с 2014 года и имел доступ к информации с "критическим уровнем доступа".

Ранее Фокус объяснял, почему не выйдет создать новую псевдореспублику в Херсоне. Эксперты указывали, что для русских военных все еще остается шоком уровень сопротивления местного населения, с чем у себя на родине они никогда не сталкивались. Как оказалось, жители Херсонской области их не ждали и категорически против них, кроме того безоружные люди не боятся вооруженных солдат.