"Національні збори". СБУ заявила про спробу створити "народні республіки" на заході країни

Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України.

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На початку березня в Івано-Франківській і Хмельницькій областях Служба безпеки України затримала організатора та ключових осіб угруповання, яке планувало створити "народні республіки" на заході країни. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Один з учасників угруповання пішов на співпрацю зі слідством. Він розповів, що група розпочала підготовку до повалення конституційного ладу влітку 2021 року. На нього вийшов відставний співробітник ворожої розвідки, який виявився організатором "схеми". Він заявив про намір створити нове народовладдя в Україні. Якби чинна влада сама не пішла у відставку, група мала б перейти до силового сценарію.

"Для захоплення влади угрупованню потрібно було завербувати 500 бойовиків, бажано з колишніх військовослужбовців АТО, і забезпечити їх зброєю, — зазначили в пресслужбі СБУ. — Втілення плану мало збігтися з російським повномасштабним вторгненням в Україну, але завдяки роботі СБУ, а її організатор і ключові особи — затримані".

На опублікованому СБУ відео чоловік, обличчя якого не показують, розповідає, що йому запропонували створити народну владу — "національні збори". Делегати "зборів" мали обиратися із самого низу: спочатку із сіл, потім із міст, районних та обласних рад. Ролик закінчується словами чоловіка, що він визнає свою провину. Матеріали у справі надіслані до суду.

Нагадаємо, 11 квітня стало відомо, що СБУ підозрює ексспівробітника АП у шпигунстві. За інформацією українських спецслужб, затриманий співпрацював із росіянами з 2014 року та мав доступ до інформації з "критичним рівнем доступу".

Раніше Фокус пояснював, чому не вийде створити нову псевдореспубліку в Херсоні. Експерти вказували, що російських військових усе ще шокує рівень опору місцевого населення, з чим у себе на батьківщині вони ніколи не стикалися. Як з'ясувалося, жителі Херсонської області на них не чекали і категорично проти них, крім того, беззбройні люди не бояться озброєних солдатів.