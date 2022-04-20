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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Нас кинули": Частина російських солдат готова бунтувати, — СБУ (відео)

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Російські солдати., вс рф,
Фото: kp.ru | Російські солдати

Передбачуваний російський військовий розповів про втечу командирів із викраденими продуктами та цигарками, також згадавши про наказ розстрілювати всіх цивільних.

Служба безпеки України опублікувала запис, заявлений як перехоплення телефонного дзвінка російських військовослужбовців. Характер розмови вказує на те, що деякі росіяни настільки незадоволені й озлоблені на своє командування, що готові до бунту. Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram-каналі.

Солдату пропонують або розстріляти командира на місці, або писати у військову прокуратуру.

"Приїхав наш полкан, який у нас раніше був. Ми його питаємо: що робити — у нас ні зброї, нічого немає, тут БТРи катаються. Він каже: їб*ште (вбивайте) всіх цивільних, хто не пройде, всіх їб*ште (вбивайте). Ну як?" — запитує передбачуваний військовий, згадуючи про розпорядження, згідно з яким російські військові, які залишили пост, будуть вважатися дезертирами.

Солдат розповів своєму співрозмовнику про страшні бої та про оточення, про те, що довелося протягом трьох днів залишатися у лісі без води та продуктів.

"Ми, коротше, стояли, нас виставили на пости, зрозумів. Тільки от учора ми звідти дивом з'ї**лися (ретирувалися). Така пальба була з усіх боків", — говорить на записі чоловічий голос.

Також солдат скаржиться, що командири викрадають провіант.

"Наш командир отримав провізію: сигарети, харчування… І знаєш, чо він зробив? З'ї**вся (змився — і був такий), всіх кинули і з'ї**лися".

У відповідь солдату радять учинити самосуд, той відповідає, що, можливо, поскаржиться у військову прокуратуру, де "цілий том накатає".

Раніше Фокус повідомляв, що російські солдати, яких відправили в Україну, мріють про легкі поранення та компенсацію у розмірі трьох млн рублів.

Нагадаємо, що військовослужбовці з розгромленого під Миколаєвом підрозділу ЗС РФ мають намір дезертирувати. СБУ опублікувала перехоплення розмови передбачуваних російських солдатів, дислокованих під Миколаєвом.