"Нас кинули": Частина російських солдат готова бунтувати, — СБУ (відео)

Передбачуваний російський військовий розповів про втечу командирів із викраденими продуктами та цигарками, також згадавши про наказ розстрілювати всіх цивільних.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Служба безпеки України опублікувала запис, заявлений як перехоплення телефонного дзвінка російських військовослужбовців. Характер розмови вказує на те, що деякі росіяни настільки незадоволені й озлоблені на своє командування, що готові до бунту. Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram-каналі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Солдату пропонують або розстріляти командира на місці, або писати у військову прокуратуру.

"Приїхав наш полкан, який у нас раніше був. Ми його питаємо: що робити — у нас ні зброї, нічого немає, тут БТРи катаються. Він каже: їб*ште (вбивайте) всіх цивільних, хто не пройде, всіх їб*ште (вбивайте). Ну як?" — запитує передбачуваний військовий, згадуючи про розпорядження, згідно з яким російські військові, які залишили пост, будуть вважатися дезертирами.

Солдат розповів своєму співрозмовнику про страшні бої та про оточення, про те, що довелося протягом трьох днів залишатися у лісі без води та продуктів.

"Ми, коротше, стояли, нас виставили на пости, зрозумів. Тільки от учора ми звідти дивом з'ї**лися (ретирувалися). Така пальба була з усіх боків", — говорить на записі чоловічий голос.

Також солдат скаржиться, що командири викрадають провіант.

"Наш командир отримав провізію: сигарети, харчування… І знаєш, чо він зробив? З'ї**вся (змився — і був такий), всіх кинули і з'ї**лися".

У відповідь солдату радять учинити самосуд, той відповідає, що, можливо, поскаржиться у військову прокуратуру, де "цілий том накатає".

Раніше Фокус повідомляв, що російські солдати, яких відправили в Україну, мріють про легкі поранення та компенсацію у розмірі трьох млн рублів.

Нагадаємо, що військовослужбовці з розгромленого під Миколаєвом підрозділу ЗС РФ мають намір дезертирувати. СБУ опублікувала перехоплення розмови передбачуваних російських солдатів, дислокованих під Миколаєвом.