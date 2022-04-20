"Нас кинули": Часть российских солдат готова бунтовать, — СБУ (видео)

Предполагаемый российский военный рассказал о бегстве командиров с похищенными продуктами и сигаретами, также упомянув о приказе расстреливать всех гражданских.

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Служба безопасности Украины опубликовала запись, заявленную как перехват телефонного звонка российских военнослужащих. Характер разговора указывает на то, что некоторые из россиян настолько недовольны и озлоблены на свое командование, что готовы к бунту. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram-канале.

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Солдату предлагают либо расстрелять командира на месте, либо писать в военную прокуратуру.

"Приехал наш полкан, который у нас раньше был. Мы его спрашиваем: что делать — у нас ни оружия, ничего нет, здесь БТРы катаются. Он говорит: еб**ште (убивайте) всех гражданских, кто ни пройдет, всех еб**ште (убивайте). Ну как?" — задается вопросом предполагаемый военный, упоминая о распоряжении, согласно которому покинувшие пост российские военные будут считаться дезертирами.

Солдат рассказал своему собеседнику о страшных боях и об окружении, о том, что пришлось на протяжении трех дней оставаться в лесу без воды и продуктов.

"Мы, короче, стояли, нас выставили на посты, понял. Только вот вчера мы оттуда чудом съе***лись (ретировались). Такая пальба была со всех сторон", — говорит на записи мужской голос.

Также солдат жалуется на то, что командиры похищают провиант.

"Наш командир получил провизию: сигареты, питание… И знаешь, че он сделал? Съе***лся (смылся — и был таков), всех кинули и съе***лись".

В ответ солдату советуют учинить самосуд, тот отвечает, что, возможно, пожалуется в военную прокуратуру, где "целый том накатает".

Ранее Фокус сообщал, что российские солдаты, которых направили в Украину, мечтают о легких ранениях и компенсации в размере трех млн рублей.

Напомним, что военнослужащие из разгромленного под Николаевом подразделения ВС РФ намерены дезертировать. СБУ опубликовала перехват беседы предполагаемых российских солдат, которые были дислоцированы под Николаевом.