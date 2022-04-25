"Жалеешь пока?": СБУ перехватила разговор военных РФ о расстреле школьников (видео)

Оккупанты на юге страны обсуждали убийство не только детей, но и пожилых женщин. Командир в ходе беседы призвал корректировщика огня "быть мужественным".

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Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора командира российского разведывательного батальона с корректировщиком огня, которые участвуют в полномасштабной войне. На записи можно услышать, как военные войск РФ обсуждают потенциальное ведение артиллерийского огня по гражданскому населению, в частности, по детям. Соответствующий ролик был опубликован в телеграм-канале ведомства в понедельник, 25 апреля.

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На записи зафиксирован следующий разговор двух военнослужащих государства-агрессора:

— Алло, да

— У меня тишина

— Ааа, какой ты молодец! Совсем тишина? Бабули, дети?

— Дети ходят через мост, вот недавно. Девять человек вместе с детьми прошли и под арку аж туда прошли. Все.

— Понятно, что несли?

— Ничего, как будто с портфелями дети куда-то в школу что ли идут…

— Понятно, отработал (вел огонь)?

— Не стал пока…

— Жалеешь, да, пока?

— Пропущу пока.

— Ааа, на обратке (обратном пути), да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой.

— Да, принял.

По словам представителей СБУ, этот разговор велся на юге Украины. Эта запись, "как и тысячи других", будет использована в качестве доказательства военных преступлений, совершаемых российскими военными.

"А наши военные сделают все, чтобы наказать рашистов на поле боя", — заверили в ведомстве.

Напомним, ранее украинские спецслужбы показали перехват переписки военнослужащего ВС РФ, который выжил во время боев под Чернобаевкой и делится с товарищем из РФ своими впечатлениями о войне.

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