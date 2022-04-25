"Шкодуєш поки?": СБУ перехопила розмову військових РФ про розстріл школярів (відео)
Окупанти на півдні країни обговорювали вбивство не лише дітей, а й жінок похилого віку. Командир під час бесіди закликав коригувальника вогню "бути мужнім".
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Служба безпеки України опублікувала перехоплення розмови командира російського розвідувального батальйону з коригувальником вогню, які беруть участь у повномасштабній війні. На записі можна почути, як військові війська РФ обговорюють потенційне ведення артилерійського вогню по цивільному населенню, зокрема, по дітям. Відповідний ролик опублікували у телеграм-каналі відомства у понеділок, 25 квітня.
На записі зафіксовано наступну розмову двох військовослужбовців держави-агресора:
— Алло, да
— У меня тишина
— Ааа, какой ты молодец! Совсем тишина? Бабули, дети?
— Дети ходят через мост, вот недавно. Девять человек вместе с детьми прошли и под арку аж туда прошли. Все.
— Понятно, что несли?
— Ничего, как будто с портфелями дети куда-то в школу что ли идут…
— Понятно, отработал (вел огонь)?
— Не стал пока…
— Жалеешь, да, пока?
— Пропущу пока.
— Ааа, на обратке (обратном пути), да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой.
— Да, принял.
За словами представників СБУ, ця розмова велася на півдні України. Цей запис, "як і тисячі інших", використають як доказ воєнних злочинів, що вчиняються російськими військовими.
"А наші військові зроблять все, щоб покарати рашистів на полі бою", — запевнили у відомстві.
Нагадаємо, раніше українські спецслужби показали перехоплення листування військовослужбовця ЗС РФ, який вижив під час боїв під Чорнобаївкою і ділиться з товаришем із РФ своїми враженнями про війну.
Також ми писали про те, як окупанти викрали українця та вимагають від його матері викуп розміром 5 тисяч євро.