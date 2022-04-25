"Шкодуєш поки?": СБУ перехопила розмову військових РФ про розстріл школярів (відео)

Окупанти на півдні країни обговорювали вбивство не лише дітей, а й жінок похилого віку. Командир під час бесіди закликав коригувальника вогню "бути мужнім".

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Служба безпеки України опублікувала перехоплення розмови командира російського розвідувального батальйону з коригувальником вогню, які беруть участь у повномасштабній війні. На записі можна почути, як військові війська РФ обговорюють потенційне ведення артилерійського вогню по цивільному населенню, зокрема, по дітям. Відповідний ролик опублікували у телеграм-каналі відомства у понеділок, 25 квітня.

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На записі зафіксовано наступну розмову двох військовослужбовців держави-агресора:

— Алло, да

— У меня тишина

— Ааа, какой ты молодец! Совсем тишина? Бабули, дети?

— Дети ходят через мост, вот недавно. Девять человек вместе с детьми прошли и под арку аж туда прошли. Все.

— Понятно, что несли?

— Ничего, как будто с портфелями дети куда-то в школу что ли идут…

— Понятно, отработал (вел огонь)?

— Не стал пока…

— Жалеешь, да, пока?

— Пропущу пока.

— Ааа, на обратке (обратном пути), да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой.

— Да, принял.

За словами представників СБУ, ця розмова велася на півдні України. Цей запис, "як і тисячі інших", використають як доказ воєнних злочинів, що вчиняються російськими військовими.

"А наші військові зроблять все, щоб покарати рашистів на полі бою", — запевнили у відомстві.

Нагадаємо, раніше українські спецслужби показали перехоплення листування військовослужбовця ЗС РФ, який вижив під час боїв під Чорнобаївкою і ділиться з товаришем із РФ своїми враженнями про війну.

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