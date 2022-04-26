ВСУ уничтожили российский склад с боеприпасами на Херсонщине

Под временно оккупированным Херсоном ликвидировано более 70 солдат армии РФ, сообщает Генштаб ВСУ.

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В районе села Большая Александровка Херсонской области Вооруженные силы Украины уничтожили склад с боеприпасами и более 70 российских военнослужащих. Точное количество ликвидированных солдат уточняется. Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Также у оккупационных войск есть потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за прошедшие сутки украинская армия отразила шесть атак российской армии, уничтожила четыре танка, пять артиллерийских систем, 13 единиц бронированной техники, 15 автомобилей, два бензозаправщика и одну зенитную установку.

Подразделения ВС РФ делают попытки провести воздушную разведку над территорией Одесской области.

При этом Воздушные силы ВСУ сбили три вражеских самолета, четыре беспилотника и три крылатые ракеты.

В то же время враг наступает в направлении села Заводы в Изюмском районе на Харьковщине.

Также российская армия продолжает массированный обстрел и блокирование украинских подразделений в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Противник пытается захватить Попасную, а на Северодонецком направлении бои ведутся возле города Рубежное. На Кураховском направлении российская армия безуспешно пыталась наступать в сторону Новомихайловки и Марьинки.

Как сообщает глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай, за прошлые сутки россияне обстреляли населенные пункты 17 раз. Больше всего пострадали Попасная, на которую обрушилось четыре артиллерийские атаки, Лисичанск, где зафиксировано две атака, и Горская территориальная громада.

Напомним, что ВСУ взяли в плен солдата РФ, которому жена разрешила насиловать украинок. Российского военнослужащего взяли в плен под Изюмом.

Ранее Фокус писал, что в исполкоме Кременной произошел взрыв во время совещания "народного мэра", никто не выжил.