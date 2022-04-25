ВСУ взяли в плен солдата РФ, которому жена разрешила насиловать украинок (видео)

По словам экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, солдата взяли в плен под Изюмом. Хотя перед этим его жена говорила, что он получил ранение и находится в госпитале в Херсоне.

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Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что российский солдат, обсуждавший с женой изнасилования, попал в плен украинских военных. Об этом он написал в Facebook.

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"Солдат армии РФ из Крыма, которому звонила супруга из дома и обсуждала, что насилуя украинок, надо предохраняться — взят в плен ВСУ под Изюмом…" — написал Пономарев.

Добавим, что журналисты "Схем" связывались с женой Ольгой Быковской 15 апреля. Она сказала, что Роман Быковский находится в Севастополе в госпитале. Вероятно, он получил ранение в Херсонской области.

Что за история с насилием украинок?

12 апреля СБУ опубликовали перехват разговора российского военного со своей супругой. В нем Быковская разрешает своему мужу насиловать украинок, но только предохраняться при этом.

"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там", – говорит, посмеиваясь, женщина своему мужу.

Напомним, СБУ опубликовали перехват российских военных, которые обсуждали расстрел школьников и пожилых людей на юге Украины.

Ранее ранее украинские спецслужбы показали перехват переписки военнослужащего ВС РФ, который выжил во время боев под Чернобаевкой и делится с товарищем из РФ своими впечатлениями о войне.