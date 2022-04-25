ЗСУ взяли в полон солдата РФ, якому дружина дозволила ґвалтувати українок (відео)

За словами ексдепутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, солдата взяли в полон під Ізюмом. Хоча перед цим його дружина говорила, що він отримав поранення та перебуває у шпиталі в Херсоні.

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Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що російський солдат, який обговорював із дружиною зґвалтування, потрапив у полон українських військових. Про це він написав у Facebook.

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"Солдат армії РФ з Криму, якому дзвонила дружина з дому та обговорювала, що ґвалтуючи українок, треба оберігатися — взято в полон ЗСУ під Ізюмом..." — написав Пономарьов.

Додамо, що журналісти "Схем" зв'язувалися із дружиною Ольгою Биковською 15 квітня. Вона сказала, що Роман Биковський перебуває у Севастополі у шпиталі. Ймовірно, він отримав поранення на Херсонщині.

Що за історія із насильством українок?

12 квітня СБУ опублікували перехоплення розмови російського військового зі своєю дружиною. У ньому Биковська дозволяє своєму чоловікові ґвалтувати українок, але тільки оберігатися при цьому.

"Ти давай там, українських баб гвалтуй і мені нічого не кажи. Зрозуміло? Головне — оберігайся там", — каже, посміюючись, жінка своєму чоловікові.

Нагадаємо, СБУ опублікували перехоплення російських військових, які обговорювали розстріл школярів та літніх людей на півдні України.

Раніше раніше українські спецслужби показали перехоплення листування військовослужбовця ЗС РФ, який вижив під час боїв під Чорнобаївкою і ділиться з товаришем із РФ своїми враженнями про війну.