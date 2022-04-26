ЗСУ знищили російський склад із боєприпасами на Херсонщині

Під тимчасово окупованим Херсоном ліквідовано понад 70 солдатів армії РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

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У районі села Велика Олександрівка Херсонської області Збройні сили України знищили склад із боєприпасами та понад 70 російських військовослужбовців. Точна кількість ліквідованих солдатів уточнюється. Про це повідомляється в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Також у окупаційних військ є втрати в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове.

Тільки на території Донецької та Луганської областей минулої доби українська армія відбила шість атак російської армії, знищила чотири танки, п'ять артилерійських систем, 13 одиниць броньованої техніки, 15 автомобілів, два бензозаправники й одну зенітну установку.

Підрозділи ЗС РФ намагаються провести повітряну розвідку над територією Одеської області.

При цьому Повітряні сили ЗСУ збили три ворожі літаки, чотири безпілотники та три крилаті ракети.

Водночас ворог настпупає в напрямку села Заводи в Ізюмському районі на Харківщині.

Також російська армія продовжує масований обстріл і блокування українських підрозділів у районі заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Противник намагається захопити Попасну, а на Сєвєродонецькому напрямку бої ведуться біля міста Рубіжне. На Курахівському напрямку російська армія безуспішно намагалася наступати в бік Новомихайлівки та Мар'їнки.

Як повідомляє голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай, минулої доби росіяни обстріляли населені пункти 17 разів. Найбільше постраждали Попасна, на яку обрушилося чотири артилерійські атаки, Лисичанськ, де зафіксовано дві атаки, та Гірська територіальна громада.

Нагадаємо, що ЗСУ взяли в полон солдата РФ, якому дружина дозволила ґвалтувати українок. Російського військовослужбовця взяли в полон під Ізюмом.

Раніше Фокус писав, що у виконкомі Кремінної стався вибух під час наради "народного мера", ніхто не вижив.