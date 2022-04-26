Росія обіцяє контрактникам можливість мародерства в Україні, — ГУР

Російська армія намагається набрати контрактників, обіцяючи їм "захмарні зарплати" та можливість грабувати на території України.

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Для відновлення втрат людських ресурсів російське командування вигадує нові способи залучити росіян для проходження військової служби за контрактом. Зокрема, у центральних регіонах країни-агресора чоловікам обіцяють високі зарплати, соціальні пільги та безкарну участь у мародерстві на території країни, де ведуться воєнні дії. Про це пише Головне управління розвідки Міноборони України.

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За даними українських розвідників, лише в Центральному військовому окрузі Росії у січні-квітні цього року підписано 2 861 контракт на проходження військової служби.

"Варто зазначити, що більшість росіян, незважаючи на величезну ймовірність загибелі в Україні, спонукають до військової служби їхні батьки та родичі", — пише пресслужба військової розвідки України.

Більше того, батьки солдат РФ закликають синів мародерити в Україні. Про це, зокрема, свідчить перехоплена Службою безпеки розмова одного з російських військовослужбовців.

ГУР опублікував відомості про військовослужбовців Центрального військового округу РФ, де вказано номер військової частини, особистий номер і місце реєстрації.

Росія має й інші способи поповнювати свою армію. Зокрема, російське командування планує примусово мобілізувати населення окупованих Запорізької і Херсонської областей. А в деяких населених пунктах уже почали забирати молодь і медиків для відправлення на фронт.

Нагадаємо, СБУ перехопила розмову військових РФ про розстріл школярів. Командир під час бесіди закликав коригувальника вогню "бути мужнім".

Раніше Фокус писав, що ЗСУ знищили російський склад із боєприпасами на Херсонщині.