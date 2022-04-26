Кадиров відправить воювати проти України в'язнів і родичів опозиціонерів, — ГУР

За інформацією української розвідки, мета влади Чечні — поповнити людський ресурс для ЗС РФ через втрати та придушити будь-які протестні настрої у регіоні.

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У Чечні відправляють на війну проти України ув'язнених, зокрема родичів опозиціонерів. Чеченська філія Федеральної служби безпеки збирає інформацію про заарештованих місцевих в'язниць для їхнього подальшого відправлення в зони бойових дій. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

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За даними розвідників, листування співробітників ФСБ містить вимогу надати особисті дані засуджених, зокрема: ПІБ, домашні адреси, номери телефонів, адреси електронних пошт, IP-адреси пристроїв, що використовуються в Інтернеті.

До рук української розвідки потрапило розпорядження ФСБ, в якому сказано зібрати та надати інформацію про громадян Чеченської республіки РФ для подальшого їх залучення до війни в Україні, зокрема:

умовно засуджених;

засуджених за злочини невеликої чи середньої тяжкості;

засуджених за тяжкі злочини;

засуджених за особливо тяжкі злочини.

За словами чеченських опозиціонерів, мета місцевої влади — поповнити людські ресурси для російських підрозділів, які зазнали значних втрат під час боїв із ЗСУ та придушити будь-які протестні настрої в Чечні.

У регіоні зараз поширена практика засудження родичів опозиціонерів. Тепер їм загрожує примусове відправлення в найгарячіші точки фронту в Україні.

"Зокрема, брата відомого чеченського опозиціонера Хасана Халітова вже доставили в одну з частин на передовій. Інших родичів Халітова викрали і їхнє місцезнаходження — невідомо", — повідомили в ГУР.

Нагадаємо, 26 квітня в ГУР повідомляли, що в Росії намагаються залучити контрактників на війну з Україною, обіцяючи їм "захмарні зарплати" та можливість грабувати на українській території.

Раніше 23 квітня розвідка України заявила про те, що ЗС РФ шукають слабкі місця ЗСУ, щоб розпочати повномасштабне вторгнення на сході України. Саме туди зараз перекидають усі БТГ із Білорусі та районів, які межували з північною частиною України.