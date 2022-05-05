Підрозділи кадирівців зазнають великих втрат щодня на війні в Україні, — ЗМІ

За інформацією журналістів, загибель великої кількості бійців голови Чечні Рамзана Кадирова в Україні ретельно ховається за допомогою PR-технологій.

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Підрозділ із військовими, які підпорядковуються голові Чечні Рамзану Кадирову, щодня зазнають величезних втрат на війні проти України у вигляді загиблих і поранених. Однак ця інформація старанно ховається за допомогою PR-технологій. Про це повідомляє російське видання "Важливі історії" з посиланням на джерела.

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За інформацією журналістів, реальні втрати кадирівців ретельно ховаються чеченською владою, зокрема Кадировим. Наразі лише підтверджено загибель 13 мешканців Чечні. Це є одним із найнижчих показників серед російських регіонів. Наприклад, у сусідньому Дагестані офіційно загинули 123 військові. Але водночас населення Дагестану становить 3,1 млн, а Чечні — близько 1,4 млн жителів.

Журналісти поговорили з людиною, яка бере участь у переправці загиблих в Україні мешканців Чечні додому, каже, що щодня чеченські підрозділи зазнають втрат і вбитими, і пораненими.

Однак у соціальних мережах і російській пропаганді кадирівці створюють образ одних із найуспішніших підрозділів. Виданню вдалося дізнатися, що над медіаобразом чеченських бойовиків працює депутат Держдуми Адам Делімханов.

Конфлікт Кадирова з керівництвом Росгвардії та Міноборони РФ

Російські журналісти припускають, що вже в березні Міноборони РФ розуміло, що наступ на Київському напрямку, де також воювали чеченці, провалився, і російські військові готувалися відступати. За даними "Радіо Свобода" в середині березня підрозділи військових Кадирова вирішили перемістити під Маріуполь, проте голова Чечні не погоджувався з цим.

Декілька джерел в оточенні Рамзана Кадирова та в силових структурах республіки розповіли, що рішення про перекидання засмутило чеченського главу, який війну за південь України вважав менш престижним завданням, щоб ризикувати там своїми людьми. Він пішов на конфлікт із керівництвом Росгвардії та Міноборони Росії. Кадиров наказав частині своїх військових повернутися додому "відпочити". Повернення в Чечню до середини березня частини чеченських підрозділів Росгвардії журналістам видання "Важливі історії" вдалося підтвердити в багатьох джерел, зокрема розповіли самі співробітники підрозділів.

Нагадаємо, 5 квітня голова Чечні Рамзан Кадиров розповів, що його військові отримують 53 долари за один день на війні в Україні. Крім того, за його словами, військовим, які їдуть воювати, видають по 300 тис. рублів у день відправлення на фронт.

Раніше, 26 квітня, українська розвідка повідомляла, що Кадиров відправить на війну в Україну ув'язнених, у тому числі родичів опозиціонерів. За інформацією ГУР, мета влади Чечні — придушити будь-які протестні настрої в регіоні та поповнити резерви російських військ.