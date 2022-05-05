53 долари на день. Кадиров назвав зарплати чеченців, які воюють в Україні

Тим, хто погодився поїхати на війну в Україну, обіцяють "комфортні умови проживання та триразове харчування", а також 5 млн рублів у разі смерті.

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Глава Чечні Рамзан Кадиров розкрив умови, за яких Росія вербує жителів республіки для участі у війні в Україні. В опублікованому ним ролику йдеться про те, що перед вирушенням на фронт вони проходять у Гудермесі курс навчання в "Російському університеті спецвійськ". Там їм видають форму та забезпечують комфортними умовами проживання, а також триразовим харчуванням.

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У день відправки бійцям перераховують або видають на руки 300 тис. рублів. Також на їхні рахунки кожну добу нараховують по $53 від Міністерства оборони РФ. Крім того, обіцяють одноразові виплати в розмірі 3 млн і 5 млн рублів у разі поранення або загибелі.

У ролику також стверджують, що щотижня з Чечні до України відправляється 200 людей.

Нагадаємо, наприкінці квітня українська військова розвідка повідомила про те, що в частинах РФ вступили в конфлікт солдати бурятської та чеченської національностей. Причиною стрілянини стали "нерівноправні умови" служби. Як повідомляють у ГУР МО, причини міжетнічного конфлікту полягають у небажанні бурятів вести наступальні бойові дії та "нерівноправність" умов із чеченцями. Зокрема, військові чеченської національності уникають участі в бойових зіткненнях з українською армією, залишаючись у тилу лише як "загороджувальні загони". В їхнє завдання входить відкриття вогню по тих військовослужбовцях, які спробують відступити.

Також у квітні радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив, що в Україну з Росії приїхали близько 25 тис. "кадировців", з них не менш як 5 тис. загинули та поранені.

За інформацією Арестовича, після розгрому під Києвом у Рамзана Кадирова була дуже неприємна розмова з президентом Росії Володимиром Путіним щодо реальної боєздатності "кадировців".

2 травня ГУР Міноборони України заявило, що для російських військкоматів встановили жорсткі вимоги, щоб заповнити втрати особового складу: необхідно щотижня забезпечити по 200 добровольців від кожного федерального округу, за винятком Москви.