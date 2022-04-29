Російські військові влаштували стрілянину між собою під Чорнобаївкою, — ГУР МО

За даними української розвідки, в частинах РФ вступили в конфлікт солдати бурятської та чеченської національностей. Причиною стрілянини стали "нерівноправні умови" служби.

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Військовослужбовці Російської Федерації в селищі Киселівка влаштували збройний конфлікт між собою, повідомляє Головне розвідувальне управління Міністерства Оборони України.

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За даними розвідників, перестрілка відбулася між військовими РФ чеченської та бурятської національності в ніч проти 29 квітня. Зазначають, що участь у конфлікті брало близько 50 військовослужбовців, але даних про поранених та загиблих поки немає.

Як повідомляють у ГУР МО, причини міжетнічного конфлікту полягають у небажанні бурятів вести наступальні бойові дії та "нерівноправність" умов із чеченцями. Зокрема, військові чеченської національності уникають участі в бойових зіткненнях з українською армією, залишаючись у тилу лише як "загороджувальні загони". Їхнє завдання — відкриття вогню по тих військовослужбовцях, які спробують відступити.

Також називають ще одну причину конфлікту, яка має матеріальний підтекст: нерівномірність розподілу награбованого. Зокрема велика частка "трофеїв" дістається солдатам чеченської національності.

Крім цього, через небажання брати участь у наступальних діях, виник конфлікт між командирами та особовим складом підрозділів ЗС РФ в окупованій Федорівці Запорізької області. Росіяни скаржаться місцевим жителям на обман під час підписання контрактів та отримання згоди на участь у бойових діях. Вони розраховували на відсутність опору серед місцевих мешканців та Збройних Сил України. Це спричинило конфлікт, розбиратися в якому прибули представники ФСБ. Частину військовослужбовців після допитів відвезли в невідомому напрямку. До місця несення служби вони не повернулися.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, що РФ набирає до армії любителів нацизму. Контрактник із російської глибинки Іван Клименко говорить матері про бажання "стерти Україну з лиця землі". Окупант служить в елітній Таманській мотострілецькій дивізії.