"Вбивати всіх – дітей та жінок": РФ набирає в армію любителів нацизму, — перехоплення СБУ (відео)

Контрактник із російської глушини Іван Клименко говорить матері про бажання "стерти Україну з лиця землі". Окупант служить в елітній Таманській мотострілецькій дивізії.

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Російська армія набирає шанувальників нацизму, котрі хочуть вбивати всіх українців. Про це стало відомо з перехоплення СБУ телефонної розмови окупанта, контрактника з російської глибинки Івана Клименка зі своєю матір'ю.

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"Нам треба всіх вбивати. І дітей, і жінок. Усіх підряд. Усю Україну треба витравити просто, до самого Львова. Щоб цієї країни не було на карті. Потрібно їх з землі стерти", — каже він.

[ + – ] Солдат зареєстрував кілька акаунтів у соцмережах

Мати окупанта відповідає, що "українців зробили такими США". Клименко заявляє про бажання "відстрілювати та вирізати ножем свастику на тілах загиблих українців".

У СБУ наголосили, що солдат має кілька аккаунтів у соціальних мережах, частина з них підписана фейковими іменами, щоб "не світитися".

У Клименка є фотографії у військовій формі та з нацистською символікою. Він служить у 2-й гвардійській Таманській мотострілецькій дивізії. Цю частину вважають елітою збройних сил РФ і вона завжди бере участь у військових парадах у Москві, зазначила спецслужба.

Нагадаємо, що командування армії РФ через великі втрати в Україні закликає на службу психічно хворих людей. Один із таких солдатів порівнював себе із серійним убивцею Андрієм Чикатило.

СБУ раніше публікувала діалог двох родичів-окупантів, у якому вони вихвалялися розстрілом 25 цивільних і після цього вони отримали медаль.