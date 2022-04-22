Налякав навіть мати: СБУ показала розмову, в якій окупант РФ порівнює себе з Чикатило (відео)

Українські спецслужби перехопили розмову окупанта з матір'ю, в ході якої жінка переживала за психічне здоров'я сина, бо він має відхилення.

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Втрати російської армії змусили військове керівництво РФ призивати в лави Збройних сил людей із психічними відхиленнями, повідомляє пресслужба СБУ. Про це стало відомо з чергового телефонного перехоплення одного з російських окупантів.

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Під час розмови, мабуть, мати одного із солдатів каже, що переживає за психічне здоров'я свого сина, тому що той має відхилення.

"Із моїм діагнозом до цього звикнути неможливо. Із моїми психічними розладами це дуже навіть на користь іде. Чуєш, який я спокійний? Як серійний убивця. Як Чикатило", — сказав російський солдат.

При цьому українські спецслужби додали, що сказане окупантом "налякало навіть його матір".

[ + – ] Перехоплення розмови одного з російських окупантів

Раніше Фокус розповідав, як мародер із РФ намагався оформити документи на вивезений із України BMW. У результаті, користувачі відомого пабліка в соціальній мережі "ВКонтакте" поцікавилися, чим армія РФ займається в Україні: бореться з "нацизмом" чи незаконно збагачується.

Головне розвідувальне управління Міністерства оборони України опублікувало ще одне перехоплення розмови російських окупантів. Українська розвідка перехопила запис розмови, під час якої військові РФ обговорюють наказ убити всіх полонених ЗСУ, щоб "їх ніхто ніколи не бачив, включаючи родичів". Ідеться про місто Попасна в Луганській області, яке тимчасово окуповане військами РФ. У ГУР такі дії російських військових назвали відвертим воєнним злочином і порушенням міжнародного законодавства.