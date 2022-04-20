"Полонених у Попасній наказано вбити": ГУР перехопило розмову окупантів РФ (відео)
Українська розвідка перехопила запис розмови, під час якої військові РФ обговорюють наказ убити всіх полонених ЗСУ, щоб "їх ніхто ніколи не бачив, включаючи родичів".
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало перехоплення розмови російських військових, які обговорюють наказ убити всіх військовополонених збройних сил України в районі міста Попасна Луганської області. Про це розвідувальне відомство повідомило в Telegram.
На перехопленому аудіо чути, що окупанти обговорюють указ "старшого з-поміж них залишити, а решту відпустити назавжди, щоб їх ніколи ніхто не бачив, включаючи родичів".
У ГУР такі дії російських військових назвали відвертим воєнним злочином і порушенням міжнародного законодавства.
"Ще один яскравий приклад, що армія Росії — це вбивці, ґвалтівники та мародери і ніяк не військові. Вкотре попереджаємо, що воєнні злочини не мають терміну давності, та гарантуємо, що всі воєнні злочинці будуть справедливо покарані!" — заявили українські розвідники.
Нагадаємо, 20 квітня українські розвідники розповіли, що окупанти планують розпочати мобілізацію на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей. Щоб українці не відмовлялися йти в бій проти своєї армії, росіяни збираються використати загороджувальні загони.
Раніше, 19 квітня, у ГУР повідомляли, що ЗС РФ готують "референдуми" на окупованих територіях українських регіонів, щоб проголосити "народні республіки". За даними розвідки, фейкове голосування відбудеться в Херсонській області.