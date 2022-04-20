"Полонених у Попасній наказано вбити": ГУР перехопило розмову окупантів РФ (відео)

Українська розвідка перехопила запис розмови, під час якої військові РФ обговорюють наказ убити всіх полонених ЗСУ, щоб "їх ніхто ніколи не бачив, включаючи родичів".

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало перехоплення розмови російських військових, які обговорюють наказ убити всіх військовополонених збройних сил України в районі міста Попасна Луганської області. Про це розвідувальне відомство повідомило в Telegram.

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На перехопленому аудіо чути, що окупанти обговорюють указ "старшого з-поміж них залишити, а решту відпустити назавжди, щоб їх ніколи ніхто не бачив, включаючи родичів".

У ГУР такі дії російських військових назвали відвертим воєнним злочином і порушенням міжнародного законодавства.

"Ще один яскравий приклад, що армія Росії — це вбивці, ґвалтівники та мародери і ніяк не військові. Вкотре попереджаємо, що воєнні злочини не мають терміну давності, та гарантуємо, що всі воєнні злочинці будуть справедливо покарані!" — заявили українські розвідники.

Нагадаємо, 20 квітня українські розвідники розповіли, що окупанти планують розпочати мобілізацію на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей. Щоб українці не відмовлялися йти в бій проти своєї армії, росіяни збираються використати загороджувальні загони.

Раніше, 19 квітня, у ГУР повідомляли, що ЗС РФ готують "референдуми" на окупованих територіях українських регіонів, щоб проголосити "народні республіки". За даними розвідки, фейкове голосування відбудеться в Херсонській області.