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"Пленных в Попасной приказано убить": ГУР перехватило разговор оккупантов РФ (видео)

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Военные РФ
Российские военные

Украинская разведка перехватила запись разговора, в ходе которого военные РФ обсуждают приказ убить всех пленных ВСУ, чтобы "их никто никогда не видел, включая родственников".

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило перехват разговора российских военных, которые обсуждают приказ убить всех военнопленных вооруженных сил Украины в районе города Попасная Луганской области. Об этом разведывательное ведомство сообщило в Telegram.

На перехваченном аудио слышно, что оккупанты обсуждают указ "старшего среди них оставить, а остальных отпустить навсегда, чтобы их никогда никто не видел, включая родственников".

В ГУР такие действие российских военных назвали откровенным военным преступлением и нарушением международного законодательства.

"Еще один яркий пример, что армия России – это убийцы, насильники и мародеры и никак не военные. В очередной раз предупреждаем, что военные преступления не имеют срока давности и гарантируем, что все военные преступники будут справедливо наказаны!", — заявили украинские разведчики.

Напомним, 20 апреля украинские разведчики рассказали, что оккупанты планируют начать мобилизацию на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей. Чтобы украинцы не отказывались идти в бой против своей армии, россияне собираются использовать заградотряды.

Ранее, 19 апреля в ГУР сообщали, что ВС РФ готовят "референдумы" на оккупированных территориях украинских регионов, чтобы провозгласить "народные республики". По данным разведки, фейковое голосование произойдет в Херсонской области.