"Пленных в Попасной приказано убить": ГУР перехватило разговор оккупантов РФ (видео)

Украинская разведка перехватила запись разговора, в ходе которого военные РФ обсуждают приказ убить всех пленных ВСУ, чтобы "их никто никогда не видел, включая родственников".

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило перехват разговора российских военных, которые обсуждают приказ убить всех военнопленных вооруженных сил Украины в районе города Попасная Луганской области. Об этом разведывательное ведомство сообщило в Telegram.

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На перехваченном аудио слышно, что оккупанты обсуждают указ "старшего среди них оставить, а остальных отпустить навсегда, чтобы их никогда никто не видел, включая родственников".

В ГУР такие действие российских военных назвали откровенным военным преступлением и нарушением международного законодательства.

"Еще один яркий пример, что армия России – это убийцы, насильники и мародеры и никак не военные. В очередной раз предупреждаем, что военные преступления не имеют срока давности и гарантируем, что все военные преступники будут справедливо наказаны!", — заявили украинские разведчики.

Напомним, 20 апреля украинские разведчики рассказали, что оккупанты планируют начать мобилизацию на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей. Чтобы украинцы не отказывались идти в бой против своей армии, россияне собираются использовать заградотряды.

Ранее, 19 апреля в ГУР сообщали, что ВС РФ готовят "референдумы" на оккупированных территориях украинских регионов, чтобы провозгласить "народные республики". По данным разведки, фейковое голосование произойдет в Херсонской области.