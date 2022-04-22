Напугал даже мать: СБУ показала разговор, в котором оккупант РФ сравнивает себя с Чикатило (видео)
Украинские спецслужбы перехватили разговор оккупанта с матерью, в ходе которого женщина переживала за психическое здоровье сына, поскольку тот имеет отклонения.
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Потери российской армии заставили военное руководство РФ призывать в ряды Вооруженных сил людей с психическими отклонениями, сообщает пресс-служба СБУ. Об этом стало известно из очередного телефонного перехвата одного из российских оккупантов.
Во время разговора предположительно мать одного из солдат говорит, что переживает за психическое здоровье своего сына, который имеет отклонения.
"С моим диагнозом к этому привыкнуть невозможно. С моими психическими расстройствами это очень даже на пользу идет. Слышишь, какой я спокойный? Как серийный убийца. Как Чикатило", — сказал российский солдат.
При этом украинские спецслужбы добавили, что сказанное оккупантом "напугало даже его мать".
Ранее Фокус рассказывал, как мародер из РФ пытался оформить документы на вывезенный из Украины BMW. В итоге, пользователи известного паблика в социальной сети "ВКонтакте" задались вопросом, чем армия РФ занимается в Украине: борется с "нацизмом", или незаконно обогащается.
Также Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины опубликовало еще один перехват разговора российских оккупантов. Украинская разведка перехватила запись разговора, в ходе которого военные РФ обсуждают приказ убить всех пленных ВСУ, чтобы "их никто никогда не видел, включая родственников". Речь идет о городе Попасная в Луганской области, который временно оккупирован войсками РФ. В ГУР такие действие российских военных назвали откровенным военным преступлением и нарушением международного законодательства.