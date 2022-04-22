Напугал даже мать: СБУ показала разговор, в котором оккупант РФ сравнивает себя с Чикатило (видео)

Украинские спецслужбы перехватили разговор оккупанта с матерью, в ходе которого женщина переживала за психическое здоровье сына, поскольку тот имеет отклонения.

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Потери российской армии заставили военное руководство РФ призывать в ряды Вооруженных сил людей с психическими отклонениями, сообщает пресс-служба СБУ. Об этом стало известно из очередного телефонного перехвата одного из российских оккупантов.

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Во время разговора предположительно мать одного из солдат говорит, что переживает за психическое здоровье своего сына, который имеет отклонения.

"С моим диагнозом к этому привыкнуть невозможно. С моими психическими расстройствами это очень даже на пользу идет. Слышишь, какой я спокойный? Как серийный убийца. Как Чикатило", — сказал российский солдат.

При этом украинские спецслужбы добавили, что сказанное оккупантом "напугало даже его мать".

[ + – ] Перехват разговора одного из российских оккупантов

Ранее Фокус рассказывал, как мародер из РФ пытался оформить документы на вывезенный из Украины BMW. В итоге, пользователи известного паблика в социальной сети "ВКонтакте" задались вопросом, чем армия РФ занимается в Украине: борется с "нацизмом", или незаконно обогащается.

Также Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины опубликовало еще один перехват разговора российских оккупантов. Украинская разведка перехватила запись разговора, в ходе которого военные РФ обсуждают приказ убить всех пленных ВСУ, чтобы "их никто никогда не видел, включая родственников". Речь идет о городе Попасная в Луганской области, который временно оккупирован войсками РФ. В ГУР такие действие российских военных назвали откровенным военным преступлением и нарушением международного законодательства.