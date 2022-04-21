РФ заохочує звірства військових і вручає їм медалі за розстріли українців, — СБУ (відео)

У перехопленій розмові два окупанти вихваляються своїми "досягненнями" у війні. Вони обговорюють, як холоднокровно розстріляли 25 цивільних осіб.

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Служба безпеки України перехопила чергову розмову двох російських окупантів, які є родичами. Як зазначають у відомстві, Росія всіляко заохочує звірства своїх військових і вручає їм медалі за розстріл наших мирних громадян.

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Це підтверджує чергова розмова двох родичів-окупантів, на ролику, опублікованому СБУ, в якому вони вихваляються своїми "здобутками" на війні. Вони обговорюють, що холоднокровно розстріляли 25 мирних жителів.

"Так, Юрджане, привезли ось зараз медаллю нагородили. Медаль дали. Мені, і ще там пацану. Тут у нас було 25 цивільних, вони виїжджали автобусом. Убили", – зізнається один.

Інший хвалиться своїми планами зґвалтувати українку та називає цю дію "побаченням".

"Я тут дівчину зустрів, думаю із нею на побачення сходити. На двох. Укроп відмовився. Вона тут сидить. Прив'язана", — каже окупант, сміючись.

Нагадаємо, що раніше СБУ вдалося перехопити розмову окупанта з дружиною. У цій розмові жінка "дає дозвіл" російському окупанту на зґвалтування українок і додає, щоб той не забував захищатися.

Також Україні вдалося здійснити новий обмін полоненими з РФ. Унаслідок в Україну повернулися 9 "цивільних" і 10 військових, з яких дві особи — офіцери.