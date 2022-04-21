Додому повернулося 19 людей: Україна провела новий обмін полоненими з РФ

За інформацією Ірини Верещук, в результаті обміну додому повернулися 9 "цивільних" та 10 військових, з яких дві особи — офіцери.

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21 квітня між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими, повідомила віцепрем'єр, голова Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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"Цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Тепер вони матимуть змогу отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації", — зазначила вона.

Також Верещук уточнила, що в результаті обміну Україні вдалося повернути додому 19 людей, з яких 10 військових, зокрема два офіцери.

Це вже шостий обмін полоненими від початку повномасштабного вторгнення Росії на українську територію. Попередній обмін відбувся 19 квітня. Тоді обміняли 76 осіб: 16 цивільних та 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів.

Раніше в ефірі національного телемарафону Ірина Верещук сказала, що в полоні в росіян перебуває 1700 українських військовослужбовців та контрактників.

Як повідомляв Фокус, СБУ перехопила розмову російського солдата, який хвалився, як він знущається з українських полонених.