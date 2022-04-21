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Военный Фокус Российско-украинская война

Домой вернулись 19 человек: Украина провела новый обмен пленными с РФ

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военнослужащие, обмен пленными, Ирина Верещук, раненые
Фото: Министерство обороны Украины | Бойцы ВСУ

По информации Ирины Верещук, в результате обмена домой вернулись 9 "гражданских" и 10 военных, из которых два человека – офицеры.

21 апреля между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными, сообщила вице-премьер, глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"На этот раз среди освобожденных есть раненые, и это очень важно. Теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации", — отметила она.

Также Верещук уточнила, в результате обмена Украине удалось вернуть домой 19 человек, из которых 10 военных, в том числе два офицера.

Это уже шестой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России на украинскую территорию. Предыдущий обмен состоялся 19 апреля. Тогда обменяли 76 человек: 16 гражданских и 60 военнослужащих, из них 10 офицеров.

Ранее в эфире национального телемарафона Ирина Верещук сказала, что в плену у россиян находится 1700 украинских военнослужащих и контрактников.

Как сообщал Фокус, СБУ перехватила разговор российского солдата, который хвастался, как он издевается над украинскими пленными.