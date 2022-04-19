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Военный Фокус Российско-украинская война

Между Украиной и Россией состоялся новый обмен пленными: что известно

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Украинские военнослужащие, украинская армия, военные
Фото: Радио Свобода | Украинские военнослужащие

По словам главы Минреинтеграции Ирины Верещук, нашей стране удалось вернуть 60 военнослужащих, из которых 10 — офицеры. Кроме того, домой также вернулись 16 гражданских лиц.

Между Украиной и Россией состоялся пятый обмен пленными с начала полномасштабной войны в стране, благодаря чему домой вернулось 76 граждан. Об этом в Telegram-канале сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В частности, чиновница отметила, что Украине удалось вернуть 60 украинских военнослужащих, из них десять офицеров. "Также домой возвращаются 16 гражданских лиц", — рассказала министр.

Во время предыдущего обмена 14 апреля украинская сторона освободила 30 граждан, находившихся в плену у российской стороны. Больше всего украинцев удалось вернуть 1 апреля, тогда 86 солдат вернулись в Украину.

В эфире национального телемарафона Ирина Верещук сообщила, что в плену у россиян находится 1700 украинских военнослужащих и контрактников.

Ранее сообщалось, что СБУ перехватила разговор российского солдата, который хвастался, как он издевается над украинскими пленными.