Между Украиной и Россией состоялся новый обмен пленными: что известно

По словам главы Минреинтеграции Ирины Верещук, нашей стране удалось вернуть 60 военнослужащих, из которых 10 — офицеры. Кроме того, домой также вернулись 16 гражданских лиц.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Между Украиной и Россией состоялся пятый обмен пленными с начала полномасштабной войны в стране, благодаря чему домой вернулось 76 граждан. Об этом в Telegram-канале сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

В частности, чиновница отметила, что Украине удалось вернуть 60 украинских военнослужащих, из них десять офицеров. "Также домой возвращаются 16 гражданских лиц", — рассказала министр.

Во время предыдущего обмена 14 апреля украинская сторона освободила 30 граждан, находившихся в плену у российской стороны. Больше всего украинцев удалось вернуть 1 апреля, тогда 86 солдат вернулись в Украину.

В эфире национального телемарафона Ирина Верещук сообщила, что в плену у россиян находится 1700 украинских военнослужащих и контрактников.

Ранее сообщалось, что СБУ перехватила разговор российского солдата, который хвастался, как он издевается над украинскими пленными.