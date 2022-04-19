Між Україною та Росією відбувся новий обмін полоненими: що відомо

За словами голови Мінреінтеграції Ірини Верещук, нашій країні вдалося повернути 60 військовослужбовців, з яких 10 — офіцери. Крім того, додому повернулися 16 цивільних осіб.

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Між Україною та Росією відбувся п'ятий обмін полоненими з початку повномасштабної війни у країні, завдяки чому додому повернулися 76 громадян. Про це в Telegram-каналі повідомила міністриня з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Зокрема, чиновниця зазначила, що Україні вдалося повернути 60 українських військовослужбовців, із них десятьох офіцерів. "Також додому повертаються 16 цивільних осіб", — розповіла міністриня.

Під час попереднього обміну 14 квітня українська сторона звільнила 30 громадян, які перебували в полоні російської сторони. Найбільше українців вдалося повернути 1 квітня, тоді 86 солдат повернулися в Україну.

В ефірі національного телемарафону Ірина Верещук повідомила, що в полоні у росіян перебуває 1 700 українських військовослужбовців і контрактників.

Раніше повідомлялося, що СБУ перехопила розмову російського солдата, який вихвалявся, як він знущається над українськими полоненими.