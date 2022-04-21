РФ поощряет зверства военных и вручает им медали за расстрелы украинцев, — СБУ (видео)
В перехваченном разговоре два оккупанта хвастаются своими "достижениями" в войне. Они обсуждают, как хладнокровно расстреляли 25 гражданских лиц.
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Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор двух российских оккупантов, которые являются родственниками. Как отмечают в ведомстве, Россия всячески поощряет зверства своих военных и вручает им медали за расстрел наших мирных граждан.
Это подтверждает очередной разговор двух родственников-оккупантов, на ролике, опубликованном СБУ, в котором они хвастаются своими "достижениями" на войне. Они обсуждают, что хладнокровно расстреляли 25 мирных жителей.
"Да, Юрджан, привезли вот сейчас медалью наградили. Медаль дали. Мне, и еще там пацану. Здесь у нас было 25 гражданских, они выезжали автобусом. Убили", – признается один.
Другой хвастается своими планами изнасиловать украинку, и называет это действие "свиданием".
"Я здесь девушку встретил, думаю с ней на свидание сходить. На двоих. Укроп отказался. Она здесь сидит. Привязанная", – говорит оккупант, смеясь.
Напомним, что ранее СБУ удалось перехватить разговор оккупанта с женой. В этом разговоре женщина "дает разрешение" российскому оккупанту на изнасилование украинок и добавляет, чтобы тот не забывал предохраняться.
Также Украине удалось совершить новый обмен пленными с РФ. В результате в Украину вернулись 9 "гражданских" и 10 военных, из которых два человека – офицеры.