"Убивать всех – детей и женщин": РФ набирает в армию любителей нацизма, — перехват СБУ (видео)

Контрактник из российской глубинки Иван Клименко говорит матери о желании "стереть Украину с лица земли". Оккупант служит в элитной Таманской мотострелковой дивизии.

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Российская армия набирает поклонников нацизма, которые хотят убивать всех украинцев. Об этом стало известно из перехвата СБУ телефонный разговора оккупанта, контрактника из российской глубинки Ивана Клименко со своей матерью.

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"Нам нужно всех убивать. И детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину надо вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть", — говорит он.

[ + – ] Солдат зарегистрировал несколько аккаунтов в соцсетях

Мать оккупанта отвечает, что "украинцев сделали такими США". Клименко заявляет о желании "отстреливать и вырезать ножом свастику на телах погибших украинцев".

В СБУ подчеркнули, что солдат имеет несколько аккаунтов в социальных сетях, часть из них подписана фейковыми именами, чтобы "не светиться".

У Клименко есть фотографии в военной форме и с нацистской символикой. Он служит во 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Эта часть считается элитой вооруженных сил РФ и всегда участвует в военных парадах в Москве, отметила спецслужба.

Напомним, что командование армии РФ из-за больших потерь в Украине призывает на службу психически больных людей. Один из таких солдат сравнивал себя с серийным убийцей Андреем Чикатило.

СБУ ранее публиковала диалог двух родственников-оккупантов, в котором они хвастались расстрелом 25 гражданских и после этого они получили медаль.