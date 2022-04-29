Российские военные устроили перестрелку между собой под Чернобаевкой, — ГУР МО

По данным украинской разведки, в частях РФ вступили в конфликт солдаты бурятской и чеченской национальностей. Причиной перестрелки стали "неравноправные условия" службы.

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Военнослужащие Российской Федерации в поселке Киселевка устроили вооруженный конфликт между собой, сообщает Главное разведывательное управление Министерства Обороны Украины.

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По данным разведчиков, перестрелка произошла между военными РФ чеченской и бурятской национальности в ночь на 29 апреля. Отмечается, что участие в конфликте принимало порядка 50 военнослужащих, но данных о раненых и погибших пока нет.

Как сообщают в ГУР МО, причины межэтнического конфликта заключаются в нежелании бурят вести наступательные боевые действия и "неравноправие" условий с чеченцами. В частности, военные чеченской национальности избегают участия в боевых столкновения с украинской армией, оставаясь в тылу исключительно в качестве "заградительных отрядов". В их задачи входит открытие огня по тем военнослужащим, которые попытаются отступить.

Также называют еще одну причину конфликт, которая имеет материальный подтекст: неравномерность распределения награбленного. В частности, большая доля "трофеев" достается солдатам чеченской национальности.

Помимо этого, ввиду нежелания участвовать в наступательных действиях, возник конфликт между командирами и личным составом подразделений ВС РФ в оккупированной Федоровке Запорожской области. Россияне жалуются местным жителям на обман при подписании контрактов и получении согласия на участие в боевых действиях. Они рассчитывали на отсутствие сопротивления среди местных жителей и Вооруженных Сил Украины. Это повлекло за собой конфликт, разбираться в котором прибыли представители ФСБ. Часть военнослужащих после допросов увезли в неизвестном направлении. К месту несения службы они не вернулись.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, что РФ набирает в армию любителей нацизма. Контрактник из российской глубинки Иван Клименко говорит матери о желании "стереть Украину с лица земли". Оккупант служит в элитной Таманской мотострелковой дивизии.