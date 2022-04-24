"30-40 машин за раз": Арестович розповів, як ЗСУ знищували "кадировців" в Україні

На допомогу ЗС РФ відправили майже 25 тисяч чеченських бойовиків, заявив радник голови ОП. Українські військові накривали їхні колони авіацією та артилерією, тому дух чеченців упав ще до участі у боях.

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В Україну з Росії приїхали майже 25 тисяч "кадировців", з них не менше 5 тисяч загинули та були поранені. Про це сказав радник глави Офісу президента України (ОП) Олексій Арестович в інтерв'ю "Медузі".

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Радник зазначив, що їх було не менше 10,5 тисяч у Бучі, на Київщині та приблизно стільки ж під Маріуполем.

"Це цифра, яку я точно бачив. Яка частина з них туди з-під Києва приїхала, а яка була окремо — важко сказати. Після того як TikTok у Росії заборонили, "кадировський" підрозділ у принципі не боєздатний", — прокоментував Арестович.

"Кадировці" прибули в Україну не лише з Чечні, а загалом із кавказьких республік РФ. Командування окупантів передбачало, що вони захоплять Київ, сказав радник голови ОП.

[ + – ] "Кадировців" накривали авіацією та артилерією

"Я знаю, на мою думку, три випадки, коли накривали "кадировські" колони артилерією та авіацією, причому там 30-40 машин за раз. Вони і в наземні засідки потрапляли, і наш спецназ їх дуже сильно почікав. Настрій у них відразу впав — ще, по суті, не вступаючи з нашими військами у бій, просто від авіації та від артилерії", — пояснив він хід бойових дій.

За інформацією Арестовича, після розгрому під Києвом у голови Чечні Рамзана Кадирова була дуже неприємна розмова з президентом Росії Володимиром Путіним щодо реальної боєздатності "кадировців".

[ + – ] Бойовики Кадирова намагалися штурмувати в Маріуполі порожній житловий будинок

Після цього чеченців перекинули в Маріуполь, а Кадиров особисто приїхав туди їх надихати.

"За цю героїчну вилазку отримав звання генерал-лейтенанта. Потім вони почали знімати смішні відео, де вони нібито воюють. Де навіть не професійні військові, а звичайні журналісти бачать, що це постановочні відео. Вони рухаються у третьому-четвертому ешелоні — щоб познімати, щоб щось зобразити. В окремих бойових епізодах, не дуже напружених, вони беруть участь", — сказав Арестович.

Фокус раніше писав, як у Маріуполі поранили одного із соратників глави Чечні Рамзана Кадирова Руслана Геремєєва. Він міг поранити спробу штурму порожнього житлового будинку.

Інформація про прибуття Рамзана Кадирова в Маріуполь з'явилася 28 березня. В уряді Чечні його візит пояснили, що він хоче "підняти бойовий дух" загарбників, передати їм військову техніку та "доопрацювати стратегію подальших дій".

Користувачі соціальної мережі Reddit помітили, як "кадировці" робили фото та відеозвіти бойових дій не з України, а з білоруського міста Мозир.