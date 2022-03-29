Топсоратник Кадирова отримав поранення під час штурму порожнього будинку в Маріуполі, — полк "Азов"

Рамзан Кадиров пообіцяв, що пораненого Руслана Геремєєва протягом кількох днів транспортують у Росію для подальшого лікування.

У прифронтовому Маріуполі поранення отримав один із соратників голови Чечні Рамзана Кадирова Руслан Геремєєв. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив полк спецпризначення Національної гвардії України "Азов", який продовжує тримати оборону в портовому місті.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Військовослужбовці припустили, що офіцер МВС Руслан Геремєєв міг поранитися після невдалого штурму порожнього житлового будинку в Маріуполі.

"Сподіваємося, що Геремєєв помре від отриманих поранень, і український дім відновить справедливість і помститься за Бориса Нємцова (російський опозиціонер, убитий у 2015 році – ред.), чого не змогли зробити всі російські патріоти та силовики", – йдеться в публікації "Азова" .

Зазначимо, що 28 березня в соцмережах опублікували відео, на якому можна побачити, як кадирівці разом із Русланом Геремєєвим на камеру штурмують покинуту будівлю в Маріуполі.

[ + – ] Кадирівці штурмують порожню будівлю в Маріуполі

Російський Telegram-канал 29 березня також опублікував відео, на якому голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров відвідує пораненого співробітника МВС РФ Руслана Геремєєва. Автори публікації стверджують, що ролик було знято в зоні проведення бойових дій.

Глава Чечні Кадиров, звертаючись до Геремєєва, повідомив, що протягом кількох днів його зможуть транспортувати на територію Росії.

"Тоді ми привеземо тебе літаком додому й далі лікуватимемо", — додав Кадиров, звертаючись до пораненого соратника.

[ + – ] Рамзан Кадиров відвідав пораненого Геремєєва в лікарні

Руслан Геремєєв - російський військовослужбовець, ексбоєць чеченського батальйону "Північ", якого підозрювали в причетності до вбивства опозиціонера Бориса Нємцова. Самого Руслана Геремєєва, який проходив у статусі свідка, у справі не допитували, оскільки представнику суду ніхто "не відчинив двері" у будинку військовослужбовця. Адвокат сім'ї Бориса Нємцова називав соратника Рамзана Кадирова головним організатором убивства. Вирок у справі Нємцова було оголошено 13 липня 2017 року.

28 березня з'явилася інформація про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров прибув у Маріуполь. В уряді республіки візит глави пояснили тим, що влада Росії очікує повну окупацію українського міста найближчими днями.

Також 28 березня російські ЗМІ оприлюднили фото нібито з Маріуполя, на якому Рамзан Кадиров здійснює молитву. Глава Чеченської Республіки позував навколішки на тлі заправки "Роснефть", яких в Україні немає.