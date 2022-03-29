"Кадиров у Маріуполі": главу Чечні застали у молитві з кулеметом на заправці Роснафти (фото)

Російські Telegram-канали ввечері 28 березня розповсюдили фото, на якому чеченський лідер стоїть на колінах в оточенні військової охорони та машин Mersedes на АЗС, яких немає в Україні.

Глава Чеченської республіки Росії Рамзан Кадиров, який нібито прибув до Маріуполя, помолився на заправній станції Pulsar. Фото Кадирова поширили російські Telegram-канали ввечері 28 березня.

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"Рамзан Кадиров молиться на заправці з кулеметом. Усім хороших снів", — йшлося у підписі до знімку.

Мережа АЗС Pulsar належить російській компанії "Роснафта". Судячи з фото, Кадиров був на АЗС в оточенні військової охорони та машин марки Mersedes.

[ + – ] Кадирова супроводжувала військова охорона

Поруч Кадиров поставив кулемет. Мабуть, зброя має бути доказом його перебування у зоні бойових дій. За повідомленнями росЗМІ, цього ж дня Кадиров нібито відвідав зону бойових дій у Маріуполі.

Міністр уряду Чечні з питань національної політики, зовнішніх зв'язків, друку й інформації Чечні Ахмед Дудаєв 28 березня заявив про прибуття Кадирова в Маріуполь. Там він мав "підняти бойовий дух окупантів, скоригувати та доопрацювати стратегію подальших дій на кілька днів".

Кадиров уже "прибував" в Україну 13 березня, наступного дня він сказав, що знаходиться у Гостомелі під Києвом. Джерела "Української правди" в СБУ спростували перебування Кадирова в Україні.

Пізніше користувачі соцмережі Reddit зауважили, що "кадировці" роблять фото та відео про бої в Україні в білоруському місті Мозир, зокрема, на тлі мозирського пивзаводу Кімборівка.