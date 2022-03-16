Кадиров не був в Україні протягом останнього тижня, — УП

Спеціальний сервіс показав, що 13 березня Кадиров перебував у чеченській столиці Грозному.

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров не був в Україні протягом останнього тижня. Про це повідомляє УП, посилаючись на свої джерела в СБУ та розслідування.

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Кадиров використовує два телефонні номери. Дані українських мобільних операторів свідчать про те, що за останній тиждень ці номери не підключалися в роумінгу до українських веж зв'язку.

"За допомогою публічного онлайн сервісу ми спробували дізнатися адресу, країну та місто, де наразі номер телефону Кадирова. Цей сервіс генерує посилання, яке дозволяє виявити місцеперебування номера, як тільки користувач перейде за посиланням. При цьому користувач ні про що не здогадується, адже за посиланням він переходить на звичайний сайт, зазначений у посиланні", — повідомили журналісти.

Главі Чечні надійшло повідомлення в Telegram від нібито журналістки пропагандистського ЗМІ "РІА новини", де було потрібне посилання для встановлення його місцеперебування. Це було того дня, коли Кадиров нібито перебував під Києвом.

Проте сервіс показав геолокацію: Російська Федерація, місто Грозне. Відтак Кадиров збрехав про перебування в Україні.

Нагадаємо, 13 березня з'явилася інформація про перебування Рамзана Кадирова під Києвом – про це також повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. Сам голова Чечні також підтверджував цю інформацію.

За десять днів до повномасштабного вторгнення РФ Рамзан Кадиров звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогою виконати Мінські угоди. В іншому випадку він погрожував главі держави "незворотними наслідками".