"Кадыров в Мариуполе": главу Чечни застали в молитве с пулеметом на заправке Роснефти (фото)

Российские Telegram-каналы вечером 28 марта распространили фотографию, на которой чеченский лидер стоит на коленях в окружении военной охраны и машин Merсedes на АЗС, которых нет в Украине.

Глава Чеченской республики России Рамзан Кадыров, якобы прибывший в Мариуполь, помолился на заправочной станции Pulsar. Фотографии Кадырова распространили российские Telegram-каналы вечером 28 марта.

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"Рамзан Кадыров молится на заправке с пулеметом. Всем хороших снов", – говорилось в подписи в снимку.

Сеть АЗС Pulsar принадлежит российской компании "Роснефть". Судя по фото, Кадыров был на АЗС в окружении военной охраны и машин марки Mersedes.

[ + – ] Кадырова сопровождала военная охрана

Рядом Кадыров поставил пулемет. Видимо, оружие должно быть доказательством его пребывания в зоне боевых действий. По сообщениям росСМИ, в этот же день Кадыров якобы посетил зону боевых действий в Мариуполе.

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев 28 марта заявил о прибытии Кадырова в Мариуполь. Там он должен был "поднять боевой дух оккупантов, скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на пару дней".

Кадыров уже "прибывал" в Украину 13 марта, на следующий день он сказал, что находится в Гостомеле под Киевом. Источники "Украинской правды" в СБУ опровергли нахождение Кадырова в Украине.

Позже пользователи соцсети Reddit заметили, что "кадыровцы" делают фото и видео о боях в Украине в белорусском городе Мозырь, в частности, на фоне мозырского пивзавода Кимборовка.