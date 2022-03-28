В России сообщили о прибытии Кадырова в Мариуполь (фото, видео)

Информацию о посещении лидером Чечни Украины журналистам подтвердили в правительстве республики. Там ожидают взять контроль над городом "в ближайшие дни".

Глава Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров прибыл в Мариуполь, российские власти ожидают взять контроль над городом в ближайшие дни. Такую информацию изданию РБК сообщил министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

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"Сейчас близится "основная развязка" в Мариуполе, в ближайшие дни город будет взят и очищен…" — сказал представитель чеченских властей.

По словам Дудаева, Кадыров приехал в Мариуполь, чтобы "поднять боевой дух" российских военных, оснастить их техникой, а также "скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие пару дней", чтобы оккупировать Мариуполь. Чиновник также назвал главу республики "боевым генералом, стратегом, который лично принимал участие в большом количестве боестолкновений, планировал и разрабатывал, а также проводил спецоперации по ликвидации террористов международного уровня".

Вместе с тем в российских телеграм-каналах опубликовали видео, на котором, по словам авторов постов, Кадыров встречается с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа РФ генералом Андреем Мордвичевым в Мариуполе.

Российское агентство "РИА Новости" опубликовало фотографию, на которой изображен Кадыров вместе с чеченскими солдатами. Журналисты утверждают, что снимок был сделан в Мариуполе.

[ + – ] Кадыров с чеченскими солдатами

Сам Кадыров в своем телеграм-канале пока не сообщал о прибытии в Мариуполь. В последнем его посте от 28 марта опубликовано видео, на котором чеченские военные ведут бои, предположительно, в этом городе.

Напомним, в прошлый раз о прибытии Кадырова в Украину сообщалось 13 марта. На следующий день глава Чечни заявил, что находится в Гостомеле под Киевом. Однако 16 марта издание "Украинская правда" со ссылкой на данные от источников из Службы безопасности Украины и онлайн-сервиса по проверке местонахождения телефона, пришло к выводу, что Кадыров в Украине не был.

Ранее пользователи социальной сети Reddit пришли к выводу, что чеченские военные, которые отчитываются о ходе войны в Украине, делают соответствующие фотографии и видео не в зоне боевых действий, а в белорусском городе Мозырь.