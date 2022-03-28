У Росії повідомили про прибуття Кадирова до Маріуполя (фото, відео)

Інформацію про відвідання лідером Чечні України підтвердили журналістам в уряді республіки. Там очікують взяти контроль над містом "найближчими днями".

Глава Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров прибув до Маріуполя, російська влада очікує взяти контроль над містом найближчими днями. Таку інформацію виданню РБК повідомив міністр уряду Чечні з питань національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Чечні Ахмед Дудаєв.

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"Зараз наближається "основна розв'язка" в Маріуполі, найближчими днями місто буде взято та очищено..." — сказав представник чеченської влади.

За словами Дудаєва, Кадиров приїхав до Маріуполя, щоб "підняти бойовий дух" російських військових, оснастити їх технікою, а також "скоригувати та доопрацювати стратегію подальших дій на найближчі кілька днів", щоб окупувати Маріуполь. Чиновник також назвав главу республіки "бойовим генералом, стратегом, який особисто брав участь у великій кількості бойових зіткнень, планував і розробляв, а також проводив спецоперації з ліквідації терористів міжнародного рівня".

Водночас у російських телеграм-каналах опублікували відео, на якому, за словами авторів постів, Кадиров зустрічається з командувачем 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ генералом Андрієм Мордвічевим у Маріуполі.

Російське агентство "РІА Новини" опублікувало фотографію, на якій зображений Кадиров разом із чеченськими солдатами. Журналісти стверджують, що знімок було зроблено у Маріуполі.

[ + – ] Кадиров із чеченськими солдатами

Сам Кадиров у своєму телеграм-каналі поки що не повідомляв про прибуття до Маріуполя. В останньому його дописі від 28 березня опубліковано відео, на якому чеченські військові ведуть бої, ймовірно, у цьому місті.

Нагадаємо, минулого разу про прибуття Кадирова в Україну повідомлялося 13 березня. Наступного дня глава Чечні заявив, що перебуває в Гостомелі під Києвом. Проте 16 березня видання "Українська правда" з посиланням на дані від джерел зі Служби безпеки України та онлайн-сервісу з перевірки місцерозташування телефону, дійшло висновку, що Кадирова в Україні не було.

Раніше користувачі соціальної мережі Reddit дійшли висновку, що чеченські військові, які звітують про перебіг війни в Україні, роблять відповідні фотографії та відео не в зоні бойових дій, а в білоруському місті Мозир.