"Кадировці" роблять фото про "бої в Україні" на тлі пивзаводу в Білорусі, – соцмережі

"Суперсолдати" Рамзана Кадирова оселилися у великих готелях Гомеля та Мозиря, а не в Гостомелі. Мозир розташований за 40 кілометрів від кордону з Україною.

Чеченські військові "кадировці" роблять фотографії та відео не в Україні, а в білоруському місті Мозирі. Про це пишуть юзери соціальної мережі Reddit.

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Деякі об'єкти на тлі фотографій військових розташовані не в Україні. На одному з фото "кадировці" позують біля мозирського пивзаводу Кімборівка.

Зазначимо, що Мозир розташований за 40 кілометрів від кордону з Україною.

Червоний будинок за спиною одного з них – це пивзавод.

"Кадировські "суперсолдати", які нібито перебувають "на фронтах в Україні", знімають TikTok у Білорусі", — йдеться в повідомленні.

Чеченці-окупанти оселилися у великих готелях Гомеля – "Турист", "Замковий", "Центральна" та Мозиря – "Прип'ять", повідомив Telegram-канал "Флагшток. Гомель та Гомельщина".

"У Мозирі знаходиться загін дорожньо-патрульної служби поліції Чеченської республіки РФ. Учора зафіксовано випадок, коли чеченські поліцейські зупиняли мозирського таксиста з метою отримання штрафу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що член комітету Верховної Ради з національної безпеки та оборони Федір Веніславський говорив про наявність "загороджувальних загонів" під Києвом з "кадировців", які не дають відступати російським військовим.

13 березня радник голови МВС Антон Геращенко сказав, що Рамзан Кадиров приїхав до Київської області. Джерела "Української правди" в СБУ повідомили, що Кадирова не було в Україні протягом останнього тижня.

Екснардеп Євген Рибчинський запропонував винагороду за ліквідацію Кадирова – будинок із 40 сотками землі під Києвом.