Під Києвом стоять загони кадировців, які не дають відступити російським військовим — нардеп

Федір Веніславський заявив, що кадировці стріляють у військових РФ, якщо ті уникають бойових дій з українськими військовими.

Неподалік Києва створюються "загороджувальні загони" з кадировців, які не дозволяють російським військовим відступати. Такі спеціальні загони стоять у районі Київського моря, Бучі та Гостомеля. Кадировці стріляють у російських військових, якщо ті відмовляються йти у бій із збройними силами України. Про це розповів член комітету Верховної ради з Національної безпеки й оборони Федір Веніславський у єдиному ефірі українських телеканалів.

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За його словами, такі методи ведення війни використовували Гітлер і Сталін під час Другої світової війни.

"Є інформація, що в окупаційних військах створюються "загороджувальні загони". Тобто повторюються сталінські та гітлерівські методи ведення війни", — сказав він.

Такі загони з кадировцями відкривають вогонь по військових Росії, якщо ті уникають бойових дій з українською армією. За словами Веніславського, це дозволяє позитивно думати, що перемога буде на боці України. Він вважає, що ворог сильний, але його можна перемогти.

"Це дозволяє бути оптимістично налаштованими, тому що ворог потужний, але не непереможний. Наші збройні сили це чудово демонструють. Найближчим часом ми продемонструємо зовсім іншу війну, від якої загарбники будуть жахатися", — заявив народний депутат.

Нагадаємо, 11 березня Генеральний штаб України повідомив про понад 12 тисяч втрат російських військових. За добу війни з Україною загинуло 266 росіян. Крім того, було знищено 353 танки, 1 165 ББМ та 125 артилерійських систем.

Раніше, 9 березня голова Київської ОДА Олексій Кулеба назвав найгарячіші точки в області. За його словами, це напрямки Житомирської траси, Буча — Ірпінь — Гостомель, Макарів і північ Вишгородського району. Крім того, у всіх районах українські військові борються з диверсантами, а також є ймовірність авіанальоту.