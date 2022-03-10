Бої ведуться: влада назвала найгарячіші точки в Київській області

Збройні сили України дають відсіч загарбникові в населених пунктах Баришівської, Калитянської і Великодимерської територіальних громад Броварського району.

Російські загарбники накопичують у напрямку Київської області війська та техніку, обстрілюють житлові будинки та критичну інфраструктуру. Про це написав голова Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Олексій Кулеба у Telegram.

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Найнебезпечніші напрями на сьогоднішній день виглядають так:

Житомирська траса;

Буча — Ірпінь — Гостомель;

Макарів;

північ Вишгородського району.

[ + – ] Карта найнебезпечніших ділянок доріг

Бої ведуться на території населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району, заявили у КОВА.

У всіх районах Київської області українські військові борються із диверсантами, відчувається постійна тривога можливого авіанальоту.

Кулеба нагадав про евакуацію населення через гуманітарні коридори з Бучі, Ірпеня, Гостомеля та Бородянки. Гуманітарна допомога надсилається у всі 7 районів Київської області.

Голова КОВА раніше говорив про готовність обласної влади провести евакуацію людей і доставити гуманітарну допомогу в найгарячіші точки після оголошення режиму тиші.

Нагадаємо, що 9 березня ворог обстріляв цивільних і поліцію під час евакуації із села Демидів Київської області. Один поліцейський загинув, ще двоє зазнали тяжких поранень.

ЗСУ 1 березня збили два вертольоти окупантів, які залетіли в Київську область.