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Бои ведутся: власти назвали самые горячие точки в Киевской области

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армия Украины, ВСУ, война с рф
Фото: unian | Украинские военные борются с диверсантами

Вооруженные силы Украины дают отпор захватчику в населенных пунктах Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общин Броварского района.

Российские захватчики накапливают в направлении Киевской области войска и технику, обстреливают жилые дома и критическую инфраструктуру. Об этом написал глава Киевской областной военной администрации (КОВА) Алексей Кулеба в Telegram.

Самые опасные направления на сегодняшний день выглядят так:

  • Житомирская трасса;
  • Буча – Ирпень – Гостомель;
  • Макаров;
  • север Вышгородского района.
Карта самых опасных участков дорог
Карта самых опасных участков дорог

Бои ведутся на территории населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общин Броварского района, заявили в КОВА.

Во всех районах Киевской области украинские военные борются с диверсантами, ощущается постоянная тревога возможного авианалета.

Кулеба напомнил об эвакуации населения через гуманитарные коридоры из Бучи, Ирпеня, Гостомеля и Бородянки. Гуманитарная помощь направляется во все 7 районов Киевской области.

Глава КОВА ранее говорил о готовности областных властей провести эвакуацию людей и доставить гуманитарную помощь в самые горячие точки после объявления режима тишины.

Напомним, что 9 марта враг обстрелял гражданских и полицию при эвакуации из села Демидов Киевской области. Один полицейский погиб, еще двое получили тяжелые ранения.

ВСУ 1 марта сбили два вертолета оккупантов, которые залетели в Киевскую область.