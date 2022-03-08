Оккупанты накапливают технику в направлении Киева, есть риск авианалета, — Киевская ОГА

Названы самые опасные участки дорог в Киевской области, по которым категорически не рекомендуют передвигаться. На территории некоторых населенных пунктов Броварского района идут бои.

Глава Киевской военной областной администрации Алексей Кулеба заявил, что российские оккупанты продолжают накапливать военную технику на киевском направлении, продолжают обстреливать жилые дома и критическую инфраструктуру. Он также добавил, что во всех районах Киевской области борются с российскими диверсантами. Кроме того, есть опасность авианалетов по всей области. Об этом Алексей Кулеба сообщил в Telegram.

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Бои ведутся на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района.

Самые небезопасные направления в Киевской области:

Житомирская трасса.

Буча-Ирпень-Гостомель.

Макаров.

Север Вышгородского района.

По этим дорогам сейчас категорически не рекомендуется передвигаться, предупреждают власти Киевщины.

Алексей Кулеба заявил, что областные и местные власти готовы провести эвакуацию людей и доставку гуманитарной помощи в самые горячие точки, как только будет объявлен полный режим тишины. Он добавил, что гуманитарная помощь направляется во все 7 районов Киевской области.

Напомним, 8 марта глава Николаевской ОДА Виталий Ким заявил, что в город зашло подкрепление бойцов ВСУ и военной техники. Теперь они готовятся к наступлению на захваченные врагами участки Николаевской области. По словам Кима, российские оккупанты выдохлись, поэтому прошлая ночь в Николаеве была относительно тихой.

Ранее, 7 марта советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что украинским военным удалось взять в плен более двух тысяч российских военных. Также за время войны было ранено около 30 тысяч оккупантов. По его словам, в плен сдаются демотивированные и обманутые военные России.