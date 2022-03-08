Окупанти накопичують техніку в напрямку Києва, є ризик авіанальоту, — Київська ОДА

Назвали найнебезпечніші ділянки доріг у Київській області, якими категорично не рекомендують пересуватися. На території деяких населених пунктів Броварського району тривають бої.

Голова Київської військової обласної адміністрації Олексій Кулеба заявив, що російські окупанти продовжують накопичувати військову техніку на київському напрямку, продовжують обстрілювати житлові будинки та критичну інфраструктуру. Він також додав, що у всіх районах Київської області борються з російськими диверсантами. Крім того, є небезпека авіанальотів по всій області. Про це Олексій Кулеба повідомив у Telegram.

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Бої тривають на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району.

Найнебезпечніші напрямки в Київській області:

Житомирська траса.

Буча-Ірпінь-Гостомель.

Макарів.

Північ Вишгородського району.

Цими дорогами зараз категорично не рекомендують пересуватися, попереджає влада Київщини.

Олексій Кулеба заявив, що обласна та місцева влада готова евакуювати людей і доставити гуманітарну допомогу в найгарячіші точки, як тільки оголосять повний режим тиші. Він додав, що гуманітарну допомогу надсилають у всі 7 районів Київської області.

Нагадаємо, 8 березня голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що до міста зайшло підкріплення бійців ЗСУ та військової техніки. Наразі вони готуються до наступу на захоплені ворогами ділянки Миколаївської області. За словами Кіма, російські окупанти видихнулися, тож минула ніч у Миколаєві була відносно тихою.

Раніше, 7 березня радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що українським військовим вдалося взяти в полон понад дві тисячі російських військових. Також за час війни поранили близько 30 тисяч окупантів. За його словами, в полон здаються демотивовані та обдурені військові Росії.