В Николаев зашло подкрепление бойцов ВСУ и готовится к наступлению, — Ким

По словам Виталия Кима, ночь в Николаеве была спокойной и почти без обстрелов, потому что враг уже истощен.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что в город прибыло подкрепление бойцов вооруженных сил Украины с техникой. Теперь они готовят наступление на захваченные участки региона российскими оккупантами. Об этом он сообщил в Telegram.

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По словам Виталия Кима, в Николаеве этой ночью не было обстрелов, потому что враг уже истощен. Поэтому в город прибыло подкрепление с техникой и готовится к наступлению.

"Мы готовим наступление. Мы честные, мы предупреждаем – мы придем и вас развалим. Так что ждите, я скоро к вам приду. И будем освобождать Николаевщину именно с 8 марта. Быть добру!" — написал Ким.

Кроме того, Виталий Ким напомнил, что именно 8 марта 1944 года началось освобождение Николаевской области от нацистов. Первый населенный пункт, который был освобожден, – это Новый Буг.

"Ребята, новобужане, давайте историю оправдывать, случайности не случайны", — добавил Ким.

Напомним, 8 марта Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за время вторжения России в Украину было ликвидировано более 12 тысяч российских оккупантов. Кроме того, уничтожено 300 российских танков и 1036 боевых бронированных боевых машин.

Ранее, 7 марта в Пентагоне сообщили, что Россия задействовала около 100% боевой мощи в Украине, которая была накоплена для вторжения. В США не видят большого прогресса российской армии в наступлении на украинские территории. Кроме того, Кремль активно вербует боевиков из Сирии для переброски их в Украину.