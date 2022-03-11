Под Киевом стоят отряды кадыровцев, которые не дают отступить российским военным, — нардеп

Федор Вениславский заявил, что кадыровцы стреляют по военным РФ, если те избегают боевых действий с украинскими военными.

Недалеко от Киева создаются "заградительные отряды" из кадыровцев, которые не позволяют российским военным отступать. Такие специальные отряды стоят в районе Киевского моря, Бучи и Гостомеля. Кадыровцы стреляют по российских военным, если те отказываются идти в бой с вооруженными силами Украины. Об этом рассказал член комитета Верховной рады по Национальной безопасности и обороны Федор Вениславский в едином эфире украинских телеканалов.

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По его словам, такие методы ведения войны использовали Гитлер и Сталин во время Второй мировой войны.

"Есть информация, что в оккупационных войсках создаются "заградительные отряды". То есть повторяются сталинские и гитлеровские методы ведения войны", — сказал он.

Такие отряды с кадыровцами открывают огонь по военным России, если те избегают боевых действий с украинской армией. По словам Вениславского, это позволяет позитивно думать о том, что победа будет на стороне Украины. Он считает, что враг сильный, но его можно победить.

"Это позволяет быть оптимистично настроенными, потому что враг мощный, но не непобедимый. Наши вооруженные силы это прекрасно демонстрируют. В ближайшее время мы продемонстрируем совсем другую войну, от которой захватчики будут ужасаться", — заявил народный депутат.

Напомним, 11 марта Генеральный штаб Украины сообщил о более 12 тысячах потерь российских военных. За сутки войны с Украиной погибло 266 россиян. Кроме того, было уничтожено 353 танка, 1165 ББМ и 125 артиллерийских систем.

Ранее, 9 марта глава Киевской ОДА Алексей Кулеба назвал самые горячие точки в области. По его словам, это направления Житомирской трассы, Буча – Ирпень – Гостомель, Макаров и север Вышгородского района. Кроме того, во всех районах украинские военные борются с диверсантами, а также есть вероятность авианалета.