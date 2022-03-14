"Ганьба чеченського народу": екснардеп запропонував винагороду за ліквідацію Кадирова

За словами Євгена Рибчинського, бійцям ЗСУ чи тероборони, які зможуть ліквідувати голову Чеченської Республіки, він подарує будинок із земельною ділянкою під Києвом.

Народний депутат України VIII скликання Євген Рибчинський запропонував винагороду за ліквідацію голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, який за даними МВС приїхав до Київської області. Про це екснардеп повідомив у своєму Facebook.

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За його словами, якщо інформація радника голови Міністерства закордонних справ Антона Геращенка про те, що Рамзан Кадиров приїхав до Київської області, правдива, він готовий надати винагороду за ліквідацію голови Чечні.

Рибчинський повідомив, що кожен боєць Збройних сил чи територіальної оборони має поставити собі за мету знищити "ганьбу чеченського народу". Як винагороду нардеп VIII скликання обіцяє будинок із 40 сотками землі під Києвом.

"А від керівництва країни, гадаю, не заіржавіє", — натякнув Рибчинський на додаткову нагороду від влади за ліквідацію Рамзана Кадирова.

[ + – ] Екснардеп Євген Рибчинський запропонував винагороду за ліквідацію Кадирова

Сам голова Чеченської Республіки підтвердив, що зі своїми головорізами знаходиться у Київській області. За його словами, відеозвернення, яке опублікував радник голови МВС, зняли в Гостомелі.

"Ваша розвідка СБУ зовсім не вміє працювати. Мабуть, іноземні інструктори та військові радники навчали вас за застарілою методикою. Можете на хвилинку розслабитися, тому що вам не доведеться нас шукати, — ми самі вас знайдемо", — написав Кадиров у своєму Telegram-каналі та пригрозив убивством українським військовослужбовцям, які відмовляться перейти на бік окупантів.

Глава Республіки також заявив, що до Києва спробують зайти кілька чеченських підрозділів, зокрема під керівництвом чинного депутата Держдуми РФ Адама Делімханова.

[ + – ] Рамзан Кадиров підтвердив, що знаходиться в Київській області

Нагадаємо, 13 березня радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що Рамзан Кадиров приїхав воювати на Київщину. За його словами, глава Чеченської Республіки ховається по підвалах на околицях Іванкова і незабаром планує повернутися до РФ.

1 березня стало відомо про ліквідацію під Києвом групи кадировців. Як заявляв секретар РНБО Олексій Данілов, окупанти прямували до столиці для ліквідації президента Володимира Зеленського.