"Позор чеченского народа": экс-нардеп предложил вознаграждение за ликвидацию Кадырова
По словам Евгения Рыбчинского, бойцам ВСУ или теробороны, которые смогут устранить главу Чеченской Республики, он подарит дом с земельным участком под Киевом.
Народный депутат Украины VIII созыва Евгений Рыбчинский предложил вознаграждение за ликвидацию главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который, по данным МВД, приехал в Киевскую область. Об этом экс-нардеп сообщил в своем Facebook.
По его словам, если информация советника главы Министерства иностранных дел Антона Геращенко о том, что Рамзан Кадыров приехал в Киевскую область, верна, он готов предоставить вознаграждание за ликвидацию главы Чечни.
Рыбчинский сообщил, что каждый боец Вооруженных сил или территориальной обороны должен поставить себе за цель уничтожить "позор чеченского народа". В качестве вознаграждения нардеп VIII созыва обещает дом с 40 сотками земли под Киевом.
"А от руководства страны, думаю, не заржавеет", — намекнул Рыбчинский на дополнительную награду от властей за ликвидацию Рамзана Кадырова.
Сам глава Чеченской Республики подтвердил, что со своими головорезами находится в Киевской области. По его словам, видеообращение, которое было опубликовано советником главы МВД, было снято в Гостомеле.
"Ваша разведка СБУ совсем не умеет работать. Видимо, иностранные инструкторы и военные советники учили вас по устаревшей методике. Можете на минутку расслабиться, так как вам не придется нас искать, — мы сами вас найдем", — написал Кадыров в своем Telegram-канале и пригрозил убийством украинским военнослужащим, которые откажутся перейти на сторону оккупантов.
Глава Республики также заявил, что в Киев попытаются зайти несколько чеченских подразделений, в том числе под руководством действующего депутата Госдумы РФ Адама Делимханова.
Напомним, 13 марта советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что Рамзан Кадыров приехал воевать в Киевскую область. По его словам, глава Чеченской Республики прячется по подвалам в окрестностях Иванкова и в скором времени планирует вернуться в РФ.
1 марта стало известно о ликвидации под Киевом группы кадыровцев. Как заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов, оккупанты направлялись в столицу для ликвидации президента Владимира Зеленского.